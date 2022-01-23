Заказать печать для ООО или ИП
Для Вашей компании нужно заказать печать или штамп? Вы на нужном сайте! Наша компания Печати.com изготавливает печати, факсимиле и штампы, быстро и качественно! Уже в день обращения вы можете получить свой заказ, и при этом полностью останетесь довольны не только качеством исполнения, но и ценой.
Печати.com в Краснодаре изготавливает фирменные и персональные печати по уже готовым образцам, или вы можете создать уникальный дизайн в нашем конструкторе. Заказав у нас печать, вы можете быть уверены в том, что она будет готова в самое короткое время! Всего 5 минут, и вы получите свою печать с выгравированным рельефом, отображающим логотип и прочую информацию о вашей компании или владельце.
Наша компания оснащена современным оборудованием и инновационными материалами, всё это позволяет нам изготавливать печати и штампы на заказ высокого качества, быстро и по самым приемлемым ценам. Наша продукция отвечает всем необходимым техническим требованиям, отличаются износостойкостью дает четкий и красивый оттиск при длительном использовании.
Мы используем все технологии изготовления печатей и штампов от самой простой и дешевой полимерной до лазерной гравировке клише на резине и самой новейшей Японской технологии изготовления красконаполненных печатей, не требующих для работы штемпельных подушек!
Хотите заказать печать? Тогда вы по адресу! Мы работаем с заказчиками по всему Краснодарскому краю. Об условиях оплаты и доставки печатей и штампов читайте в одноименном разделе нашего сайта.
Офисная печать класса люкс. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная штемпельная подушка E/R 40. Диаметр печати 40 мм. Изготовлена методом лазерной гравировки.
Карманная печать класса люкс. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Диаметр печати 40 мм. Сменная подушка не предусмотрена. Изготовлена методом лазерной гравировки.
Печать для интенсивной работы класса премиум. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная штемпельная подушка E/R 2040. Диаметр печати 40 мм. Изготовлена методом лазерной гравировки. Имеет свободный тихий ход.
Мобильная печать со сменной подушкой. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная штемпельная подушка E/Pocket Stamp R 40. Диаметр печати 40 мм. Изготовлена методом лазерной гравировки.
Хромированная металлическая печать в кожаном чехле. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная подушка не предусмотрена. Диаметр печати 40 мм. Изготовлена методом лазерной гравировки.
Печать на ручной оснастке. Для работы требуется настольная штемпельная подушка и краска. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Диаметр печати 40 мм. Изготовлена методом лазерной гравировки.
Флеш-печати карманные
Я понимаю, что Вы хотите приобрести универсальную печать на все случаи жизни: мобильную, не требующую штемпельной подушки, маленькую, удобную, долговечную, с красивым четким оттиском. Тогда это к нам! Наша компания Печати.com предлагает Вам Новершую Японскую печать со всеми вышеперечисленными качествами!
Флеш печать карманная Золотой Диск (Япония) 40 мм
Красконаполенная автоматическая флеш печать не требует штемпельной подушки. Дает четкий красивый оттиск, как на принтере без пробелов. Краской наполняется само клише и дает 5000 оттисков до следующей заправки. Покрытие золото 999* и никель. Для заправки можно приобрести специальную краску. Количество заправок не ограничено. Образцы печатей можно посмотреть здесь. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.
Флеш печать карманная Серебряный Диск (Япония) 40 мм
Красконаполенная автоматическая флеш печать не требует штемпельной подушки. Дает четкий красивый оттиск, как на принтере без пробелов. Краской наполняется само клише и дает 5000 оттисков до следующей заправки. Покрытие никель. Для заправки можно приобрести специальную краску. Количество заправок не ограничено. Образцы печатей можно посмотреть здесь. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.
Флеш печать карманная Магнитный Золотой Диск (Япония) 40 мм
Красконаполенная автоматическая флеш печать не требует штемпельной подушки. Дает четкий красивый оттиск, как на принтере без пробелов. Краской наполняется само клише и дает 5000 оттисков до следующей заправки. Для удобной заправки оснащена магнитным съемником. Покрытие золото 999* и никель. Для заправки можно приобрести специальную краску. Количество заправок не ограничено. Образцы печатей можно посмотреть здесь. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.
Компания Печати-com изготавливает все виды красконаполненных флеш печатей. Более подробную информацию о них, обзор всех моделей этих непревзойденных по качеству и удобству печатей, а также видеоматериал смотрите на странице флеш печати.