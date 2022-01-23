Печати и штампы за 5 минут в Краснодаре

За 5 минут ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ в КРАСНОДАРЕ
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Заказать печать для ООО или ИП

Для Вашей компании нужно заказать печать или штамп? Вы на нужном сайте! Наша компания Печати.com изготавливает печати, факсимиле и штампы, быстро и качественно! Уже в день обращения вы можете получить свой заказ, и при этом полностью останетесь довольны не только качеством исполнения, но и ценой.
Печати.com в Краснодаре изготавливает фирменные и персональные печати по уже готовым образцам, или вы можете создать уникальный дизайн в нашем конструкторе. Заказав у нас печать, вы можете быть уверены в том, что она будет готова в самое короткое время! Всего 5 минут, и вы получите свою печать с выгравированным рельефом, отображающим логотип и прочую информацию о вашей компании или владельце.
Наша компания оснащена современным оборудованием и инновационными материалами, всё это позволяет нам изготавливать печати и штампы на заказ высокого качества, быстро и по самым приемлемым ценам. Наша продукция отвечает всем необходимым техническим требованиям, отличаются износостойкостью дает четкий и красивый оттиск при длительном использовании.
Мы используем все технологии изготовления печатей и штампов от самой простой и дешевой полимерной до лазерной гравировке клише на резине и самой новейшей Японской технологии изготовления красконаполненных печатей, не требующих для работы штемпельных подушек!
Хотите заказать печать? Тогда вы по адресу! Мы работаем с заказчиками по всему Краснодарскому краю. Об условиях оплаты и доставки печатей и штампов читайте в одноименном разделе нашего сайта.

Печать автоматическая люкс Colop R 40

Печать Colop R 40 (Австрия)

Цена 1100 ₽ *
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Офисная печать класса люкс. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная штемпельная подушка E/R 40. Диаметр печати 40 мм.  Изготовлена методом лазерной гравировки.

Посмотреть типовой за 1100₽
Посмотреть с дизайном 1800₽
По оттиску 2000₽ (подробнее)
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Печать Mouse карманна

Печать Mouse R 40 (Австрия)

Цена 1100 ₽ *
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Карманная печать класса люкс. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Диаметр печати 40 мм.  Сменная подушка не предусмотрена. Изготовлена методом лазерной гравировки.

Посмотреть типовой за 1100₽
Посмотреть с дизайном 1800₽
По оттиску 2000₽ (подробнее)
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Печать для интенсивной работы Expert

Печать Expert 3040 (Австрия)

Цена 4100 ₽ *
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Печать для интенсивной работы класса премиум.  Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная штемпельная подушка E/R 2040. Диаметр печати 40 мм.  Изготовлена методом лазерной гравировки. Имеет свободный тихий ход. 

Посмотреть типовой за 4100₽
Посмотреть с дизайном 4800₽
По оттиску 5000₽ (подробнее)
Полуавтоматическая печать Pocket R 40

Печать Pocket R 40 (Австрия)

Цена 2200 ₽ *
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 Мобильная печать со сменной подушкой. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Сменная штемпельная подушка E/Pocket Stamp R 40. Диаметр печати 40 мм.  Изготовлена методом лазерной гравировки.

Посмотреть типовой за 2200₽
Посмотреть с дизайном 5100₽
По оттиску 3100₽ (подробнее)
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Карманная печать Вояж в кожаном чехле

Печать Вояж R 40 в кожаном чехле

Цена 4100 ₽ *
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Хромированная металлическая печать в кожаном чехле. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.  Сменная подушка не предусмотрена. Диаметр печати 40 мм.  Изготовлена методом лазерной гравировки.

Посмотреть типовой за 4100₽
Посмотреть с дизайном 4800₽
По оттиску 5000₽ (подробнее)
Руччная печать

Ручная печать без подушки

Цена 600 ₽ *
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Печать на ручной оснастке. Для работы требуется настольная штемпельная подушка и краска. Качественное резиновое клише. Гарантия — 5 лет. *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам. Диаметр печати 40 мм.  Изготовлена методом лазерной гравировки.

Посмотреть типовой за 600₽
Посмотреть с дизайном 1300₽
По оттиску 1500₽ (подробнее)

Флеш-печати карманные

       Я понимаю, что Вы хотите приобрести универсальную печать на все случаи жизни: мобильную, не требующую штемпельной подушки, маленькую, удобную, долговечную, с красивым четким оттиском. Тогда это к нам! Наша компания Печати.com предлагает Вам Новершую Японскую печать со всеми вышеперечисленными качествами!

Флеш-печать золото

Флеш печать карманная Золотой Диск (Япония) 40 мм

Цена 4000 ₽ *
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Красконаполенная автоматическая флеш печать не требует штемпельной подушки. Дает четкий красивый оттиск, как на принтере без пробелов. Краской наполняется само клише и дает 5000 оттисков до следующей заправки. Покрытие золото 999* и никель. Для заправки можно приобрести специальную краску. Количество заправок не ограничено. Образцы печатей можно посмотреть здесь.  *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.  

Посмотреть типовой за 4000₽
Посмотреть с дизайном 4700₽
По оттиску 4900₽ (подробнее)
Флеш-печать серебро

Флеш печать карманная Серебряный Диск (Япония) 40 мм

Цена 3500 ₽ *
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Красконаполенная автоматическая флеш печать не требует штемпельной подушки. Дает четкий красивый оттиск, как на принтере без пробелов. Краской наполняется само клише и дает 5000 оттисков до следующей заправки. Покрытие никель. Для заправки можно приобрести специальную краску. Количество заправок не ограничено. Образцы печатей можно посмотреть здесь.  *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.  

Посмотреть типовой за 3500₽
Посмотреть с дизайном 4200₽
По оттиску 4400₽ (подробнее)
Флеш-печать золото магнит

Флеш печать карманная Магнитный Золотой Диск (Япония) 40 мм

Цена 4500 ₽ *
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Красконаполенная автоматическая флеш печать не требует штемпельной подушки. Дает четкий красивый оттиск, как на принтере без пробелов. Краской наполняется само клише и дает 5000 оттисков до следующей заправки. Для удобной заправки оснащена магнитным съемником. Покрытие золото 999* и никель. Для заправки можно приобрести специальную краску. Количество заправок не ограничено. Образцы печатей можно посмотреть здесь.  *Цена указана за печать по новым документам по нашим типовым макетам.  

Посмотреть типовой за 4500₽
Посмотреть с дизайном 5200₽
По оттиску 5400₽ (подробнее)

              Компания Печати-com изготавливает все виды красконаполненных флеш печатей. Более подробную информацию о них, обзор всех моделей этих непревзойденных по качеству и удобству печатей, а также видеоматериал смотрите на странице флеш печати.

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Виды штампов

Какие виды штампов мы изготавливаем за 5 минут в Вашем присутствии

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Штампы Compact

Самые популярные автоматические штампы серии Compact из пластика

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Штампы Printer

Штампы серии Printer из пластика дополнительных размеров

Штамп для интенсивной работы металлический серии Expert

Штампы Expert

Автоматические хромированные штампы для интенсивной работы

Заказать квадратный штамп. Выбрать размер.

Квадратные штампы

Автоматические штампы Астрийской фирмы Colop серии Q квадратные

Заказать узкий длинный штамп. Выбрать размер.

Узкие штампы

Штампы серии Printer из пластика на одну или две строки фирмы Colop (Авсрия)

Большие рекламные штампы

Большие штампы

Мы рекомендуем заказывать для рекламных целей автоматические штампы

Заказать купить датер

Датеры и нумераторы

Штампы с датой, которая легко устанавливается прокруткой колес на штампе

Цвета штампов Colop pr 40

Как заказать штамп

Пришлите текст и размер штампа -  мы нарисуем макет для согласования

zakazat-pechat.html

Печати для ООО и ИП

Всего 5 минут, и вы получите свою печать высокого качества на Colop R 40

Флеш печать

Флеш печати

Настоящее Японское качество! Не требует штемпельной подушки!

Печать для интенсивной работы Expert

Печати Expert

Оснастка Expert изготовлена на 95% из прочной хромированной стали

Образцы печатей с дизайном

Печати с дизайном

Разработка печатей с индивидуальным дизайном или с логотипом

Размеры круглых печатей Colop от 17 мм до 50 мм в диаметре

Круглые печати Colop

Все размеры автоматических круглых печатей от 12 до 50 мм...

Заказать печать по оттиску

Печать по оттиску

Точная копия печати один в один как для банка всего за 30 минут...

Типовой макет образец эскиз печати для ИП 1

Образцы печатей

Образцы печатей содержат полную информацию о юридическом лице

Цветные печати

Цветные печати

Выглядит солидно, предотвращает подделку и обращает на себя внимание...

Печать с защитой от подделки

Защита от подделки

Возможно рассмотреть только в лучах ультрафиолетового спектра...

Типовые образцы печатей

Типовые печати

Изготовим классические печати ИП и ООО всего за 5 мунут из резины лазером

Образец печати ООО 3

Дополнительная печать

Печати для документов, для счетов-фактур, для договоров, для магазина...

Наша витрина 6 ручные штампы

Как заказать печать?

Для изготовления печати необходимо предоставить ИНН и ОГРН и выбрать макет

Факсимиле

Факсимиле - подпись

Штамп с подписью высокого качества на автоматической оснастке из резины

Сделать печать врача

Печать для врача

Печать врача диаметром 24 мм фирмы Colop стоимостью всего 1500 руб.

Образец печати врача 1

Образцы печати врача

Дизайн для печати врача - в подарок! Здесь можно его выбрать...

Конструктор печатей

Конструктор печатей

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резина или полимер

Резина или полимер

Из резины делают прочные и качественные печати лазером за 5 минут

Штемпельные подушки и краски для печатей и штампов

Подушки и краски

Здесь можно приобрести штемпельную подушку и штемпельную краску

Какие документы необходимы для изготовления печатей и штампов

Документы от Вас

Документы, необходимые для изготовления печатей и штампов - уведомление...

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Мы находимся в Бизнес Центре «КАВКАЗ». Это угол улиц Коммунаров, 268 и Одесская, 48

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